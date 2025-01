Lopinionista.it - A “Quinta dimensione” la seconda puntata: InSalute, le nuove scoperte per stare meglio

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Mentre la durata della vita si allunga, l’aspettativa di vita in salute resta ferma intorno ai sessant’anni, poi cominciano gli “acciacchi”. Il secondo appuntamento di “– Il futuro è già qui”, il programma di Rai Cultura scritto e condotto da Barbara Gallavotti, in onda sabato 4 gennaio in prima serata su Rai3, approfondirà la grande sfida della medicina: prolungare la vita in salute. Un obbiettivo che stiamo perseguendo facendo ricorso a tecnologie davvero rivoluzionarie come quelle che consentono di intervenire sul patrimonio genetico delle persone, ma soprattutto grazie ad una conoscenza sempre migliore di come funziona il nostro organismo.Partendo dallo Spedale di Santa Maria della Scala a Siena, che vanta mille anni di cure degli infermi, ed ora diventato un complesso museale, guarderemo verso un futuro ricco di innovazione: vedremo che biologicamente il nostro corpo va incontro a “svolte” che rappresentano dei veri e propri passaggi nel come “ci sentiamo”, capiremo cosa possiamo aspettarci da nuovi farmaci, per esempio quelli nati contro il diabete e che hanno dimostrato una grande efficacia anche contro l’obesità, e fino a che punto possono promettere effetti positivi per il nostro organismo.