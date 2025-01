Lanazione.it - 4 Ristoranti di Alessandro Borghese fa tappa a Carrara. Ecco i locali in gara

Leggi su Lanazione.it

, 3 gennaio 2025 – Uno degli show più amati della tv, 4, fa di nuovoin Toscana. E’ infattila terzadel programma di, attesa per domenica 5 gennaio alle 21,15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Lo chefprosegue i festeggiamenti per il decimo anno delle sue iconiche sfide tra ristoratori indagando le tradizioni gastronomiche di un territorio al confine tra la Toscana e la Liguria, abbracciato dalle Alpi Apuane ma con lo sguardo rivolto verso il mare; quattro anni fa era già stato in Lunigiana. Nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia l’incontro tra il mare e la terra si riflette in una tradizione gastronomica unica, che comprende sia ricette povere che eccellenze del territorio: muscoli ripieni, taglierini nei fagioli, baccalà marinato, torta di riso, il celebre lardo di Colonnata.