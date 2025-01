Latuafonte.com - Zorro su Canale 5: quando va in onda e quante puntate sono

Leggi su Latuafonte.com

Arriva la serie TVsu5. Si tratta della serie TV spagnola prodotta da Secuoya Studio, che vede protagonista l’attore Miguel Bernardeau, noto soprattutto per il ruolo di Guzman in Elite. La trama si basa sul personaggio che è stato creato da Johnston McCulley, ovvero. La serie ha debuttato su Prime Video a gennaio del 2024, in vari Paesi, ma non Italia. Infatti, la prima visione è proprio di5, che da tempo ha anticipato che avrebbe trasmesso ledella prima stagione di questa avvincente serie TV spagnola in prima serata. Dopo vari slittamenti, ecco che finalmente Miguel Bernardeau torna sul piccolo schermo italiano.serie TV spagnola su5:ine numero episodiLeggi anche: Grande Fratello,va ina gennaio 2025: calendarioLeggi anche: The Rig 2 come finisce: spiegazione finale e stagione 3La prima puntata della serie TV spagnolacon Miguel Bernardeau va insu5 nella prima serata di martedì 7 gennaio 2025.