Movieplayer.it - Wicked, Ariana Grande sulle ipotesi che Glinda sia un personaggio queer: "Si capirà meglio nel secondo film"

Leggi su Movieplayer.it

L'attriceha parlato della possibilità che, una delle due protagoniste di, sia unha parlato deldiche ha interpretato nel, commentando leche sia. Questo dettaglio della protagonista dell'adattamento cinematografico del popolare musical sembra verrà affrontato più apertamente nelcapitolo, intitolato For Good, in arrivo nelle sale nel novembre 2025. La stregadi? Intervistata da Gay Times,ha dichiarato che'potrebbe nascondere un po' la sua sessualità'. La protagonista diaveva inoltre parlato del legame delcon Elphaba, interpretata da Cynthia Erivo, spiegando: "Non si può mai sapere. Concediamo un po' di tempo. Voglio .