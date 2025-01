Venti minuti in meno di vita per ogni sigaretta fumata il nuovo studio | Smettere è l’unica soluzione ridurre il consumo serve a poco

Leggi su Open.online

Che fumare faccia male è ormai arcinoto, che possa bastare a dissuadere i fumatori evidentemente no. Per questo motivo, i governi stanno introducendo restrizioni sempre più severe per contenere i danni alla salute, ai sistemi sanitari e all’ambiente. Fumare non fa solo male: accorcia letteralmente la. Di quanto? In media, 20per. È quanto emerge da uncondotto dall’University College di Londra. Un dato che raddoppia le stime del 2000, quando il British Medical Journal calcolava 11dipersi permozzicone. L’impatto è evidente: il tempo si sgretola nel posacenere, e non bastailper arginare i danni. «Il fumo accorcia laa causa del rischio aumentato di malattie croniche – cancro, disturbi polmonari, malattie cardiovascolari – e di disabilità», spiega la ricercatrice ed epidemiologa Sarah Jackson, che ha preso parte alla ricerca.