Ilrestodelcarlino.it - "Umee, tre neuropsichiatre. Speriamo sia confermato"

"Non ci resta che aspettare che i buoni propositi di fine anno si traducano in realtà a marzo 2025, portando un po’ di aiuto e sollievo alle famiglie, gli operatori, i pediatri e gli insegnanti che si battono incessantemente per dare il meglio ai bambini che hanno il diritto di essere seguiti adeguatamente". Così la consigliera jesina Lorena Santarelli del Movimento repubblicano europeo, dopo la nota dell’Azienda sanitaria territoriale di Ancona, diramata in coda di 2024, in merito alle treinfantili individuate e che lavoreranno nelledi Ancona, Fabriano e Jesi: una già da gennaio, le altre a due a marzo dopo aver completato il periodo di specializzazione. "C’è da dire – rimarca la consigliera – che dopo aver aspettato qualche anno un mese o due in più non farà la differenza e quindi c’è da stare con le dita incrociate o le mani giunte, a seconda di come si preferisce, sperando che i medici al momento specializzandi, non trovino in questi tre mesi occasioni migliori e non decidano di lasciare Jesi, prima ancora di aver preso servizio", dice la rappresentante dei repubblicani Santarelli che, più volte in passato, si è occupata delle criticità dell’(Unità multidisciplinare dell’età evolutiva) di Jesi, proprio a causa della mancanza di un neuropsichiatra, a partire dal settembre 2023.