Terrore a Reggio Emilia SUV sfonda la vetrina di un supermercato e investe una cliente

Leggi su Dayitalianews.com

Attimi di puroquesta mattina in undella Coop adove, verso le 10:00 di oggi 2 gennaio, una donna 50enne al volante di un SUV hato le porte del locale finendo la sua corsa contro una 60enne che stava facendo la spesa,ndola e sbalzandola da terra.Le dinamiche dell’incidente: SUV “entra” nelAd aver provocato l’incidente è stata una donna di 50 anni alla guida di una Toyota Rav4 che, dopo essere entrata nel parcheggio del, ha acceleratondo le porte scorrevoli del punto vendita. L’auto, dopo aver divelto anche i paletti in prossimità dell’ingresso, hato le porte e le vetratendo una 60enne che stava facendo la spesa. La donna investita è rimasta lievemente ferita, ma le sue condizioni fortunatamente non sembrano destare preoccupazioni.