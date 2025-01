Sudcorea migliaia in piazza per Yoon | sospeso e poi eseguito mandato d’arresto

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Gli inquirenti hannotemporaneamente l’esecuzione deldi arresto nei confronti del presidente della Corea del Sud,Suk Yeol, dopo chedi suoi sostenitori sono scesi ina Seul, vicino alla sua residenza, per impedire che fosse portato in carcere. Lo rende noto l’agenzia di stampana Yonhap. Gli investigatori dell’organismo investigativo anticorruzione si sono poi diretti nuovamente verso la residenza presidenziale da Gwacheon per arrestare. I componenti dell’Ufficio investigativo sulla corruzione per funzionari di alto rango (CIO) soni partiti da Gwacheon con cinque veicoli. Ildi arresto perera stato spiccato martedì con l’accusa di insurrezione e abuso di potere per l’imposizione della legge marziale lo scorso 3 dicembre.