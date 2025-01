Ribaltone Juve | il nuovo acquisto è il meno atteso

Leggi su Sportface.it

Thiago Motta è chiamato ad iniziare il 2025 con tutt’altro piglio rispetto a quanto dimostrato nel 2024. Per riuscirci ha richiesto alla dirigenza più di un intervento sul mercato, ma il primo nome di Giuntoli è quello che nessuno si aspettava. La Supercoppa Italiana sarà la prima occasione per rilanciare una stagione fin qui fallimentare per Thiago Motta e per lantus. Parallelamente però, Giuntoli dovrà lavorare sul mercato per sopperire alle assenze stagionali di Bremer e Cabal. I due infatti saranno fuori fino al termine della stagione ed è soprattutto l’assenza di Bremer a pesare come un macigno sulle spalle di Motta. La sesta posizione in campionato è tutt’altro che accettabile, sia per la dirigenza che per i tifosi, così le uniche attenuanti per l’allenatore ex Bologna sono un mercato studiato male e, a onor del vero, una discreta dose di sfortuna.