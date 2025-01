Laspunta.it - Pontecorvo: fervono i preparativi per la festa della Noglia.

Domenica 5 gennaio torna, a, Tradizioni in. Piazza Belvedere ospiterà le tante iniziative che da mattina a sera si susseguiranno per omaggiare con musica, concerti e rievocazioni medievali l’arrivoBefana e assaporare i piatti tipicicucina contadina preparati, al momento, dai ristoratori locali. La Befana distribuirà doni e dolcetti ai bambini per i quali sono in programma anche spettacoli di giocolieri, funamboli, mangiatori di fuoco e artisti di strada. In piazza saranno allestite le postazioni degli artigiani, dei produttori agricoli e i punti di ristoro dove i cuochi prepareranno piatti e pietanze a base di, il pregiato insaccato di carni suine che simboleggia la produzione più originalenorcineria pontecorvese. Per diffonderne la conoscenza sarà allestito un banco di lavoro dove saranno illustrate ai visitatori tutte le fasi di lavorazione delle carni e di preparazione dell’insaccato.