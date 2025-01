Inter-news.it - Paz, Ceccarini aggiorna: «Ecco quando la decisione del Real Madrid!»

Nico Paz è uno dei giocatori per cui l’Inter potrebbe fare sacrifici a livello economico. Niccolòha datomenti sulla sua situazione da Tutti Convocati.SITUAZIONE – Nico Paz ha catturato l’attenzione dell’Inter, che lo segue in attesa della prossima estate di calciomercato. Il giovane talento classe 2004 sta illuminando la Serie A con i suoi colpi di genio al Como. L’ultimo proprio nello scontro salvezza di questo lunedì contro il Lecce, dopo aver sbagliato tra l’altro un calcio di rigore. Dalla Spagna hanno confermato dell’interesse nerazzurro per Paz, tanto da descrivere ilin difficoltà.Paz, il momento delladel: Inter attentaMENTI – Ilha un’opzione di riacquisto dal Como, che ha pagato Paz sei milioni di euro e lasciato ai Blancos anche il 50% della futura rivendita.