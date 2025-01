Agi.it - Paola Egonu è la miglior giocatrice del mondo nel 2024

AGI - "La regina della pallavolo". Volleyball World, portale che nasce dalla partnership tra la Federazione internazionale (Fivb) e Cvc Capital Partners, incoronacomemondiale del. La fuoriclasse azzurra batte la concorrenza della brasiliana Gabi e della statunitense Kathryn Plummer, rispettivamente seconda e terza. "Non è sorprendente che sia stata premiata come MVP sia della Nations Leagueche dei Giochi di Parigi - si legge nella motivazione del Volleyball World Social Media Team che ha stilato la classifica -, due dei tanti titoli di MVP che ha guadagnato in prestigiose competizioni per nazionali e club durante la sua straordinaria carriera. Quest'anno la campionessa, che ha recentemente compiuto 26 anni, ha portato l'Italia a un altro titolo VNL e poi a vette senza precedenti, con la sua prima medaglia d'oro olimpica.