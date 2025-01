Lanazione.it - Nel nome di Fabrizio Meoni. Castiglion Fiorentino lo ricorda a vent’anni dalla scomparsa

Arezzo, 2 gennaio 2024 – Afervono i preparativi per la giornata evento di sabato 11 gennaio 2025 in ricordo di, aesattisua prematuraa seguito di un incidente avvenuto in Mauritania durante l’edizione del 2005 della Parigi – Dakar. Sabato 11 gennaio sarà dunque una giornata interamente dedicata al ricordo del grande campioneese. Primo appuntamento, rivolto soprattutto agli amanti delle due ruote, è il motoraduno presso il monumento dedicato alungo la Sr71. Il ritrovo è fissato per le ore 14.30, per poi partire in un lungo corteo fino ad arrivare al Cippo dedicato ache si trova tra il Poggio Cerota e Poggio Fonte Partini, vicino al Passo della Foce, trae Palazzo del Pero. Sono previsti due tipi di percorsi, uno per gli “esperti” e l’altro “per tutti” e potranno partecipare tutti i possessori di moto e motorini.