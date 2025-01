Ilfattoquotidiano.it - Maxi rissa prima del concerto di Coez ad Avellino. Il deputato Borrelli denuncia: “Scene vergognose che hanno causato momenti di panico tra le persone”

Quella che doveva essere una festa di gioia di fine d’anno adcone il rapper LeOne sul palco allestito in Corso Vittorio Emanuele II, all’altezza della Villa comunale, ha assunto un gusto amaro. Decine disono state coinvolte in unaavvenuta proprio vicino alla Villa comunale, pocodell’inizio deldi.Lo ha reso noto ildi Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), Francesco Emilio, al qualeinviato un filmato dell’accaduto. “Nelle immagini – racconta, descrivendo il video che ha pubblicato su Facebook – si vedono gruppi di giovani affrontarsi con pugni e calci; alcuni di loro utilizzano anche oggetti contundenti trovati lungo la strada. Intorno famiglie e bambini impauriti che scappano”.E ancora: “cheditra le migliaia digiunte per godersi ildi fine anno e divertirsi in allegria.