LIVE Inter-Atalanta 2-0 | Sommer favoloso! Super doppia parata

è il match valido per la semifinale dicoppa italiana. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro gli orobici allenati da Gian Piero Gasperini. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.00 italiane (22.00 locali), si gioca all’Al-Awwal Park Stadium di Riad.2-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP90? SEGNALATI SEI MINUTI DI RECUPERO!89?! Formidabilea chiudere prima su Djimsiti di testa e poi su Lookman. Straordinario lo svizzero.88? Cartellino giallo per Carlos Augusto suvento in ritardo ai danni di Palestra.84? Buona difesa dell’che monitora con attenzione le posizioni di Lookman e Zappacosta sul traversone di Palestra.80? Nell’altro cambio: esce un grande Nicolò Barella e al suo posto entra Davide Frattesi.