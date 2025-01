Oasport.it - LIVE Arnaldi-Opelka 6-7, 6-7 ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: l’americano la spunta dopo due tie-break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.41 Termina qui latestuale di. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona giornata a tutti voi.5.39 Questa sconfitta mette fine ai sogni didi essere testa di serie agli Australian Open, dato che farà fede la classifica rilasciata il 6 gennaio. Prima di concentrarsi sullo Slam australiano, che inizierà il 12, l’azzurro scenderà in campo settimana prossima ad Adelaide5.37torna nei quarti di finale di un torneo ATPNewport 2024 quando centrò la semifinale al rientro nel circuito. Al prossimo turno del torneo diaffronterà il vincente di Novak Djokovic-Gael Monfils.5.35 In questo match l’italiano ha vinto l’85% dei punti con la prima, entrata il 53% delle volte, ed il 60% con la seconda.