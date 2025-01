Ilfattoquotidiano.it - Laura Pausini omaggia Raffaella Carrà durante lo show di Capodanno e chiude due anni del suo tour mondiale: “Nulla di tutto questo è scontato” – IL VIDEO

ha chiuso il, durato duee iniziato il 27 febbraio 2023, con lo speciale concerto di“Happy 2025” al Palarescifina di Messina. Oltre 500mila presenze in 80inil mondo.“Sono grata perciò che questi duemi hanno regalato. – ha commentato– Ho messo tutta me stessa ine inprogetto, sono stata travolta da un affetto incredibile, e da risultati che hanno dato a questi 31di carriera una nuova grande spinta per chiedere a me stessa sempre di più, per condividere sempre di più con il pubblico che è rimasto al mio fianco in ogni momento, tanto da fare nostro ogni singolo traguardo”.E soprat: “diquello che finora mi è successo èè dovuto, emi porta con la mente aciò che in futuro arriverà, a nuovi progetti, nuove idee, diverse strade da percorrere, e all’attesa di farmi travolgere ancora da ciò che mi spaccherà il cuore a metà, come sempre.