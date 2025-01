Ilrestodelcarlino.it - La "Fiesta" con countdown. Tremila in piazza del Popolo. Il 2025 al ritmo della Carrà

Non era unastrapiena come in altre occasioni, ma comunque decisamente festosa e desiderosa di brindare al nuovo anno (tante, in effetti, le bottiglie di spumante sequestrate ai varchi, per ragioni di sicurezza). Una"emozionante" per il sindaco Andrea Biancani, che comunque parla di migliaia e migliaia di persone presenti (benché non contemporaneamente, si sottolinea): "Oltre 5mila persone si sono alternate indelper il Capodanno, con il picco massimo di 3mila presenze durante ilper la ’!’". Così la nota del Comune, all’indomaniserata che ha avuto come colonna sonora il tributo a Raffaella Carra realizzato da Claudia Celi e la musica live anni 60/70/80/90band di Dino Gnassi Corporation del Maurizio Costanzo Show, con tanto di ballerine e coreografie.