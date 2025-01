Inter-news.it - Inter-Atalanta 2-0, pagelle: Dumfries fenomenale 10, uno da 4!

Leggi su Inter-news.it

L’vince contro l’con il risultato di 2-0 e accede alla finale di Supercoppa Italiana. Denzelspacca la partita e merita il 10, uno invece è da 4. Ledel match.YANN SOMMER 8 – La parata su Scalvini è molto facile nonostante il tiro arrivi in area piccola. Gliventi nel finale prima su Djimsiti poi su Lookman valgono la finale definitivamente. Esplosivo e reattivo nel giro di pochissimi secondi,– DIFESAYANN BISSECK 6 – Una delle poche occasioni del primo tempo dell’nasce da un suo “sonno” totale. Deconcentrato, ma decisivo anche nel gol dicon l’assist di testa.STEFAN DE VRIJ 6.5 – Si muove e in fase di possesso è sempre pulito. La mossa Zaniolo non lo impensierisce mai. Neanche Lookman nell’ultima mezz’ora.