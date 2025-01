Panorama.it - I film più attesi del 2025

Leggi su Panorama.it

Sarà undi fuoco e cenere, dentro l’immaginario inesauribile di James Cameron. E anche di vampiri da tempi lontani, di coraggio contro i regimi, di distopie e romanticismo, di supereroi e supereroi e supereroi ancora. Cosa ci proporrà il nuovo anno cinematografico?Ecco qui alcuni deipiùche usciranno in Italia nel. Nosferatu di Robert EggersNosferatu il vampiro, grande cult del cinema espressionistico tedesco, ha fatto scuola. Ora ilmuto del 1922 viene «rievocato» con il remake Nosferatu diretto dallo statunitense già autore dell’horror The Witch.Racconto gotico sull'ossessione tra una giovane donna tormentata e il terrificante vampiro che si è infatuato di lei, vede la figlia d’arte Lily-Rose Depp come protagonista femminile. Bill Skarsgård, ormai specializzato in ruoli da mostro (è stato il pagliaccio malefico in It), è il vecchio e insidioso vampiro.