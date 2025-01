361magazine.com - Grande Fratello, una gieffina ha infranto il regolamento

, Chiara infrange ilriportando una notizia dall’esterno: la reazione del concorrente Giglio. Verranno presi provvedimenti?, Chiara chiacchierando con Giglio si è lasciata sfuggire una indiscrezione che potrebbe però compromettere la sua permanenza in Casa. La giovane inquilina pare proprio che abbiailriportando una notizia dall’esterno.Leggi anche, Jessica mette in guardia Stefania: acceso battibeccoEcco cosa è emerso dalla CasaStando a quanto riporta Biccy.it, Chiara e Giglio essendo fan del gruppo musicale One Direction si sono confrontati proprio sul band. Chiara ha varcato la porta rossa della Casa poche settimane fa insieme a Zeudi ed altri inquilini, mentre Giglio si trova in Casa dal 16 settembre. Chiara però durante la conversazione con il giovane inquilino ha esordito: “A tu non sai una cosa che è successa.