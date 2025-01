Tvplay.it - Dalla Roma alla Premier: l’annuncio sorprende tutti

Leggi su Tvplay.it

League: un dirigente esperto ha rivelato una trattativa di mercato inaspettata, dietro la quale ci sono nomi importanti in azione.Non è chiaramente la trattativa di mercato che stavano aspettando i tifosi giallorossi, che anche sul fronte delle possibili uscite hanno idee abbastanza precise. Ma l’ultima rivelazione che arriva dall’Inghilterra riguarda da vicino la, e in questo caso la conferma arriva addirittura da un ex dirigente dell’Everton, nuovo club dei Friedkin. E dietro a questa operazione si celerebbe anche uno dei re del mercato: Jorge Mendes.. (LaPresse) TvPlay.itI tifosinisti sentono da qualche giorno parlare di possibili uscite nel mercato di gennaio, in particolare riguardo due nomi: Cristante e Pellegrini.