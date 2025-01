Lookdavip.tgcom24.it - Da Emma a Giulia Salemi, le vip calde col cappotto

Il freddo non è una ragione buona per perdere l’eleganza, e questo lo vip lo sanno bene. Per questo prestano molta attenzione alla scelta delche in questa stagione, inevitabilmente, diventa protagonista degli outfit. La fase del nero sembra ormai alle spalle, perché anche in inverno è bello divertirsi con i colori. Ben vengano allora tinte chiare e avvolgenti e spazio anche alle fantasie.Nuance chiarein PeutereyLe nuance chiare sanno essere estremamente eleganti, e questo inverno sono amatissime per i cappotti. Quello Peuterey scelto daper avvolgere il pancione è in lana vergine ed alpaca color panna, lungo fino ai pedi e con un elegante collo in pelliccia amovibile. Paola Turani è confettosa in Genny, con i pantaloni abbinati. Giorgia Palmas ne ha scelto uno beige Rinascimento, un doppiopetto in morbido panno jacquard con motivo spinato e sottili righe verticali.