Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: "Il Comune di Baronissi riattiva la Commissione Pari Opportunità"

L’Assessora alle Politiche Sociali Maria Chiara Barrella: “Un impegno concreto per promuovere l’uguaglianza di genere e contrastare le discriminazioni”ldiannuncia l’avvio dell’avviso per la costituzione della. Questo importante organismo consultivo avrà il compito di “promuovere condizioni di uguaglianza tra uomini e donne, rimuovendo gli ostacoli che generano discriminazioni dirette o indirette”, favorendo il rispetto dei diritti umani in ogni ambito della vita sociale, culturale e professionale.“Laè uno strumento essenziale per concretizzare i valori di equità e rispetto che ispirano la nostra Amministrazione. Crediamo fermamente che l’uguaglianza non sia solo un obiettivo da perseguire, ma un principio da vivere quotidianamente.