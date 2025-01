Calcio in lutto | addio ad Aldo Agroppi

Leggi su Ildenaro.it

nel mondo del: si è spento a 80 anni, ex giocatore di Torino e Perugia e poi allenatore, fra le altre, della stessa squadra umbra e della Fiorentina. Fra i primi a darne notizia il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi: “Manifestiamo dolore per la scomparsa di. Era un personaggio amato da tutti gli appassionati di. È stato un ottimo calciatore e allenatore. Sono certo che la Figc lo ricorderà con un minuto di silenzio su tutti i campi”. Centrocampista toscano originario di Piombino, a inizio anni Sessantaentra nel vivaio dei granata per poi far parte in pianta stabile della prima squadra dal 1967, dopo alcune esperienze in prestito: oltre 200 presenze fino al 1975 e due Coppe Italia nel palmares. Vive gli ultimi anni di carriera al Perugia, dove inizia a muovere anche i primi passi da allenatore.