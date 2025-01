Inter-news.it - Biasin netto: «Inter non può permettersi di perdere con l’Atalanta!»

La partita trae Atalanta sta per iniziare. Mancano poco meno di tre ore, Fabriziosu Tutti Convocati sulla gara di Supercoppa Italiana in programma stasera.PARTITA –e Atalanta si affronteranno alle ore 20 questa sera per la prima semifinale di Supercoppa Italiana. Domani ci sarà Milan-Juventus e si conoscerà la sfida valida per la finale del prossimo 6 gennaio. Simone Inzaghi ha la possibilità di scrivere la storia assieme alla sua squadra vincendo per la quarta volta consecutiva la competizione. Non è mai successo nella storia. Gian Piero Gasperini invece insegue il sogno di giocarsi il secondo trofeo da allenatore del-Atalanta,aumenta le pressioni!PRESSIONE – La squadra di Inzaghi non deve assolutamente mancare la finale in Arabia Saudita.