Sport.quotidiano.net - Basket in C la Pallacanestro Femminile Pisa apre il nuovo anno in casa contro Fucecchio

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 2 gennaio 2025 – Rientra in campo, dopo le festività, la, che termina il girone di andata del campionato di serie C, sabato alle 18,30 alla palestra di Via Betti,il Ficeclum di. I BILANCI – La squadra di coach Zari è reduce da un 2024 con luci ed ombre, con una stagione passata che ha visto le biancorosse, orfane di atlete importanti, lottare per la salvezza, conquistata con largo anticipo, un risultato apprezzabile ma certo non soddisfacente per una squadra che, per due anni consecutivi, aveva giocato senza fortuna lo spareggio per la promozione in serie B. Nell’attuale campionato, le ragazze del presidente Guerrini, pur rafforzate dal rientro e dall’ingresso di valide atlete, non sono al momento riuscite ad esprimere tutto il loro potenziale, vincendo solo tre gare, per un piazzamento provvisorio al terzultimo posto.