Anteprima24.it - Auditorium Umberto I, il presidente del Conservatorio rinnova l’appello alla gestione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoChe il 2025 sia l’anno della svolta per l’I di Salerno, la struttura che attende da otto anni di trovare una sua funzione. L’edificio resta chiuso, anche dopo i lavori per i quali sono stati spesi 10 milioni di euro, con grosso rammarico per ildelMartucci di Salerno. Luciano Provenza, ancora una volta hato il suo appello, già inoltrato nel corso degli anni diverse volte, dicendosi disponibile anche a mettere a disposizione risorse delper lae la manutenzione della struttura, che diventerebbe a supporto dell’ente di formazione artistica e musicale presente in città. Dal Comune di Salerno, ildelnon riesce ad avere una risposta così come un’altra istanza resta in attesa del 2025 per poter trovare una valutazione.