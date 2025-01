Ilfattoquotidiano.it - Attentato di New Orleans, tra le vittime anche un ex giocatore di football americano

Tiger Bech, exdialla Princeton University, è una delle 15di Bourbon Street (New) uccise dal 42enne Shamsud-Din Bahar Jabbar che che le ha travolte con il suo pick up la notte di Capodanno. A comunicare la sua scomparsa è stato il fratello Jack,lui ex, ricevitore a Texas Christian University (Tcu).“Ti vorrò sempre bene fratello! – ha scritto su X – Sei stato fonte d’ispirazione ogni giorno e ora sarai con me in tutti i momenti della mia vita. Non preoccuparti per la nostra famiglia, ci penso io”. Bob Surace, coach di Princeton, ha dichiarato a Espn di aver parlato con il padre di Tiger: “Penso sia il primo con quel nome ad aver mai vestito la nostra maglia e ha sempre giocato con quell’attitudine, della tigre” ha affermato l’allenatore.