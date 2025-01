Lanazione.it - Addio a Vitelli, il re degli yacht. Con lui Azimut in cima al mondo

Era il 1985 quando Paolosi presentò in Tribunale dal curatore fallimentare. Con pochi risparmi e tanto entusiasmo quel giovane imprenditore originario di Torino comprò il vecchio cantiere navale Benetti di Viareggio, storico marchio della darsena viareggina nato nel 1873. E legando quel nome alla sua impresa– che aveva fondato nel 1969 quando ancora era uno studente di economia e commercio – iniziò la scalata che lo ha portato sul tetto deldella nautica del lusso galleggiante. Quell’imprenditore visionario è morto il pomeriggio del 31 dicembre nella sua villa di Ayas, in Valle d’Aosta, in un incidente domestico. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Brusson, sarebbe caduto a terra mentre apriva una serranda. Fatale il colpo alla testa, ma sarà un’autopsia a dover chiarire se la caduta sia stata accidentale o figlia di un malore.