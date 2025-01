Ilrestodelcarlino.it - Ucciso dai carabinieri a Rimini, lo choc dei testimoni: “Ci inseguiva e colpiva a caso”

Villa Verucchio (), 1 gennaio 2025 – Villa Verucchio si è risvegliata sgomenta e con ancora i segni della mattanza in terra e legati ai lampioni di via Casale sotto forma di nastro bianco e rosso per delimitare i punti in cui il ventenne egiziano ha assalito le proprie vittime nella notte di Capodanno. E piano piano che il paese si sveglia, ancor prima degli auguri per il nuovo anno, agli angoli delle strade e sulle soglie dei bar che costeggiano la stessa via Casale i concittadini si guardano ed esclamano: "Hai visto che roba?". La "roba" è la notte di follia assoluta conclusasi con 5 feriti e la morte dell'aggressore fuori controllo dopo essere stato neutralizzato a colpi di pistola dal comandante della locale stazione dei. © Manuel Migliorini / Adriapress Le voci del paese Tutti ne parlano a Villa Verucchio e poche ore prima si trovavano nelle vicine piazze della stazione per festeggiare il Capodanno.