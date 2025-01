Lapresse.it - Televisione, Belén a Striscia la Notizia: Tapiro d’oro e confessioni sorprendenti

Leggi su Lapresse.it

Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna undi buon auspicio (con al collo un corno portafortuna) aRodríguez, scomparsa dai riflettori nell’ultimo anno. Intercettata a Milano e stuzzicata da Staffelli sulla sua situazione sentimentale, rivela: “Con gli uomini ho chiuso: proverò l’altra sponda”.è il personaggio pubblico più attapirato della storia di: questo è per lei il 32esimoricevuto in carriera. Il servizio completo andrà in onda questa sera ala(Canale 5, ore 20:35).