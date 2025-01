Liberoquotidiano.it - "Si può piangere?": José gioca ad Affari Tuoi, un racconto straziante in studio | Guarda

Una storia molto triste quella del concorrente in gara questa sera, mercoledì 1 gennaio, adsu Rai 1. Are è stato Josè dalla Calabria. Di origine brasiliana e single, è stato adottato a 13 mesi da una coppia italiana e vive a Cropani Marina, in provincia di Catanzaro. Il concorrente ha spiegato di aver lavorato come addetto vendita in un supermercato, ma ora è disoccupato. Nelle puntate precedenti si è reso protagonista del balletto con il conduttore Stefano De Martino sulle note di “Sesso e samba” quando viene chiamato il pacco da 0 euro.ha rivelato di aver deciso di partecipare dopo che il padre, venuto a mancare da poco, gli aveva chiesto di inviare la sua candidatura perché voleva vederlo nel programma. Al centro delloinsieme a lui il cugino Cristian. Purtroppo, però, per loro la partita non è cominciata benissimo.