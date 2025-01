Si chiama Kaur Naaz e pesa quasi 3 kg | è lei la prima nata del 2025 in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Il primo vagito del nuovo annoIlè iniziato con una gioiosa notizia all’ospedale Santa Maria Goretti di, doveè diventata ladell’anno. La piccola è venuta al mondo alle ore 00:01 del 1° gennaio,ndo 2,930 kg e misurando 50 cm di lunghezza, con una circonferenza cranica di 34,5 cm. Sia la neoche la mamma,Muskandeep, residente a Sonnino, sono in perfetta salute.Un parto assistito con dedizione e professionalitàIl parto, affrontato con grande forza e determinazione dalla mamma, è stato seguito da un team altamente qualificato. Presenti in sala parto la dottoressa Pane, la dottoressa Marcucci e le ostetriche Conti e De Sangro, sotto la supervisione del neonatologo, il dottor Laccetta. Grazie alla loro professionalità, la nascita diè avvenuta in condizioni ottimali, regalando un inizio indimenticabile al nuovo anno.