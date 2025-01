Lapresse.it - Rimini, accoltella quattro persone in strada: ucciso da carabiniere

Un uomo è statola sera del 31 dicembre da una Villa Verucchio, in provincia di, dopo avertoed essersi scagliato contro i militari intervenuti per fermarlo. È accaduto intorno alle 22.30, quando l’uomo senza apparente motivo ha aggredito un giovane che stava acquistando delle sigarette a un distributore automatico, ferendolo con un coltello. Ha poi ferito altre tre, prima di essere intercettato dai Carabinieri della stazione di Villa Verucchio intervenuti sul posto.I militari hanno esploso dei colpi di avvertimento ma l’uomo si è scagliato contro di loro, tentando dire unche ha sparato un ulteriore colpo, uccidendolo. L’uomo, di apparente origine nordafricana, non aveva documenti con sé e non è stato ancora identificato.