Per riprenderti dai bagordi hai bisogno di elettroliti

Oggi sapere cosa sono glie come usarli bene potrebbe fare la differenza, se stanotte avete esagerato con l'alcool e siete chiaramente disidratati. Immaginando che alcuni (molti?!) di voi saranno ko, abbiamo quindi deciso di venirvi in soccorso con l'aiuto di Giacomo Spazzini, biohacker coach, fondatore e CEO del centro per il benessere psicofisico GS Loft di Desenzano sul Garda. Anzitutto: «Si tratta di minerali che, disciolti in acqua, generano una carica elettrica e regolano una vasta gamma di processi vitali. Tra i principali ci sono il sodio, il potassio, il calcio, il magnesio e il cloruro, che svolgono funzioni essenziali come il bilanciamento dei liquidi corporei, mantenendo l'equilibrio idrico tra le cellule e il sangue. Inoltre, sono cruciali per la trasmissione degli impulsi nervosi, perché permettono ai nervi di inviare correttamente i segnali, e regolano la contrazione muscolare - inclusa quella del cuore - garantendo un ritmo cardiaco regolare.