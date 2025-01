Oasport.it - LIVE Sonego-Norrie, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Altra ottima prima di.15-0 Prima vincente del nativo di Johannesburg.1-0 Game. Con il secondo ACEtiene la battuta.40-0 In corridoio il dritto difensivo del britannico.30-0 Ottimo dritto in uscita daldel piemontese.15-0 Sicon l’ACE di.PRIMO SET06:06 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro conal.06:04 Accolti dall’applauso del pubblico entrano sul Centrale diLorenzoe Cameron.05:58 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo dei due tennisti.05:53 Il vincente dell’incontro troverà ai quarti uno tra il russo Karen Khachanov ed il giapponese Kei Nishikori.05:48 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra i due, con la situazione ad oggi ferma sull’1 pari.