Liberoquotidiano.it - Incendio in un appartamento a Terni: due morti, ecco chi erano

Unin un, in provincia di Perugia, ha provocato la morte di due persone: una donna di 87 anni e un uomo di 60. Si tratterebbe di madre e figlio, i cui corpi sono stati trovati nell'del piano terra dove vivevano. Nelle fiamme sarebbe morto anche un cane che viveva in casa con loro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato e gli operatori del 118. All'arrivo dei soccorsi, però, per i due purtroppo non c'era già più nulla da fare. Al momento la causa ufficiale del decesso sarebbe ancora ignota, anche se l'ipotesi principale sarebbe quella dell'asfissia da fumo. Inoltre, sono ancora in corso gli accertamenti per risalire all'innesco che ha provocato l'. Tra l'altro, si ipotizza che l'possa essere divampato molte ore fa, probabilmente addirittura ieri, martedì 31 dicembre.