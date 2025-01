Anteprima24.it - Colpi di pistola e casa incendiata, a Napoli ancora immagini choc per i botti di Capodanno

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn bombardamento diproibiti,diesplosi, un appartamento incendiato. Asi è sfioratala tragedia a. Non ci sono vittime per puro caso. Il bilancio è di 36 feriti, tra città e provincia. Ma poteva finire molto peggio. A denunciare i danni è il Comitato Vivibilità Cittadina, diffondendo una serie di video del Centro Storico. In uno di questi, stamattina a terra si contavano svariati bossoli. Un altro mostra il terrore in diretta, in un’abitazioneta dai fuochi a piazzetta Nilo. L’appartamento è andato in fiamme in pochi istanti. In sottofondo si ascoltano le voci dei presenti, in preda al panico.“La nostra solidarietà – scrive il Comitato sui social – va ai cittadini residenti che hanno subito quest’anno l’incendio della loro abitazione causato dai fuochi di artificio”.