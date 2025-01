Sport.quotidiano.net - Atalanta, Gasperini: “Contro l’Inter una partita diversa. Non dobbiamo andare sotto”

Bergamo, 1 gennaio 2025 – La prima dell’in Supercoppa. La prima volta in Arabia. Quella di domani sera a Riyadper la Dea capolista in serie A sarà una doppia prima volta. La squadra nerazzurra è volata a Riyad sulle ali dell’entusiasmo della striscia da 11 vittorie e 2 pareggi in tre mesi in serie A, pronta a giocarsi alla pari la semifinale conto. “Ma questasaràrispetto a quelle del campionato. Saràperché è unain 90 minuti, dove ci si gioca un'eliminazione secca e va vista con un'ottica", ha spiegato questa mattina il tecnico Gian Pieronella conferenza stampa della vigilia a Riyad.lineando però come, a differenza della sfida del 30 agosto al Meazza terminata 4-0 per i milanesi (e di quella del primo marzo terminata sempre 4-0), la sua Dea stavolta si presenta con delle assenze (mancheranno i centravanti Retegui e Scamacca e manca Cuadrado) ma competitiva in ogni ruolo.