Allenamenti Milan, il programma odierno dei rossoneri a Riyadh

Nella giornata di ieri ilè sbarcato a(Arabia Saudita). Lì prenderà parte alla 'Final Four' della Supercoppa Italiana: iaffronteranno venerdì 3 gennaio, alle 20:00 ora italiana, la Juventus in semifinale. Oggi, intanto, il- agli ordini del nuovo allenatore Sergio Conceicao - svolgerà i primisul suolo arabo. Appuntamento previsto alle 15:30 ora italiana allo stadio dell'Al-Shabab, il 'Prince Faisal Bin Fahd Stadium'. Vedremo se Christian Pulisic si allenerà in gruppo, con il resto dei compagni e se Rafael Leão darà o meno buone indicazioni in vista di un recupero per l'importante partita contro la Juve di Thiago Motta. LEGGI ANCHE: Calciomercato –su Kolo Muani, ma ci sono due seri ostacoli >>>