VIDEO – Inter i 10 gol più belli del 2024 parte 2

L’ha segnato 107 reti nell’anno solare. Abbiamo selezionato i 10 gol piùsegnati da Lautaro Martinez, Marcus Thuram e compagni. Qui vedremo i restanti cinque dopo i primi.QUANTA BELLEZZA – Concludiamo la top10 dei gol piùsegnati dall’nel. Un anno leggendario per l’ultracentenaria storia nerazzurra, illuminato dalla vittoria dello Scudetto della Seconda Stella. In una partita che sarà protagonista anche di questa carrellata di reti, come doveroso che sia. Ma andiamo con ordine.-Atalanta 4-0: Lautaro Martinez (2-0)Parlare di-Atalanta finita 4-0 non è un unicuum in questo strabiliante. Perché per ben due volte la squadra di Simone Inzaghi ha sconfitto i bergamaschi con un poker (e un clean sheet) a San Siro nel corso degli ultimi dodici mesi.