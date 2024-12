Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-12-2024 ore 09:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità il programma per le 14 di oggi la tredicesima edizione della gara podistica We run Rome con una gara competitiva è una non competitiva rispettivamente di 10 e 5 km attraverso le vie del centro partenza ed arrivo in piazza di Porta Capena attive dalle 8 e fino a cessate esigenze divieti di transito in viale Terme di Caracalla carreggiata centrale tra Piazzale Numa Pompilio e la vittime del terrorismo modifica anche in Largo Cavalieri di Colombo e via Antonina previste chiusure deviazione al passaggio dei partecipanti deviazioni anche per numerose linee di bus concerto di capodanno questa sera al Circo Massimo attive dalle 7 di questa mattina alle prime chiusure in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via San Teodoro prestare attenzione alla segna per la notte di capodanno prorogate le limitazioni della ZTL del centro storico Tridente e Trastevere dalle 20 alle 7:30 di domani mercoledì primo gennaio maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito