Anticipazionitv.it - Scandalo al Grande Fratello: “Le sta mettendo le mani addosso”

La casa delsi è trasformata in un teatro di accese discussioni e momenti di alta tensione. Tutto si è verificato in seguito alla puntata trasmessa in prima serata su canale 5 il 30 Dicembre 2024. Al centro delle polemiche, un confronto esplosivo tra Ilaria Galassi ed Helena Prestes, con accuse pesanti, urla e l’intervento della produzione. La delicata situazione ha tirato in ballo anche altri inquilini della casa, che hanno raccontato dettagli sconcertanti.: Ilaria si sfoga dopo le accuse di HelenaTutto è iniziato durante la puntata serale, quando Helena Prestes ha nominato Ilaria Galassi con una frecciata che ha toccato un tasto molto delicato. Riferendosi al momento in cui Ilaria aveva ricevuto una sorpresa dai figli, Helena ha detto: “E poi non mi è piaciuto come ti sei rivolta a Maria, a Beatrice e le cose private che hai chiesto ai tuoi figli.