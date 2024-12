Salvatore Foti | Ecuador paese difficile siamo quasi 30 mila italiani

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 31 dic. (askanews) – (di Pierluigi Allotti), 51 anni, originario di Catania, vive indal 1995. Docente universitario, è presidente del Comites. I Comites – Comitati per gliall’estero – sono organi rappresentativi elettivi che si possono costituire per legge nelle circoscrizioni consolari con oltre 3iscritti all’AIRE (Anagrafe degliall’estero). Askanews ha incontratoraccontaci la tua storia. “Io sono arrivato qui innel 1995, per caso. Nel senso che quando si è giovani si viaggia senza una meta precisa. Qui ho conosciuto la donna che sarebbe diventata mia moglie e mi sono fermato. Nel 2025 saranno 30 anni che vivo qui. Io sono professore, ho cominciato insegnando italiano agli stranieri. In ho fatto il liceo classico.