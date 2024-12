Roma Capodanni sicuro | sequestrata oltre 1 tonnellata di materiale esplosivo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 31 dicembre 2024 – Nelle ultime ore che precedono la fine dell’anno, sempre nell’ambito dei controlli mirati al contrasto del fenomeno della detenzione illecita, della fabbricazione e del traffico di botti, fuochi pirotecnici eesplosivi, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diLamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno denunciato altri 3 giovani e hanno sequestrato ulteriore ingentepirotecnico, detenuto illecitamente, senza alcun permesso.I Carabinieri della Stazione diBorgata Ottavia, nella cameretta di un ragazzo minorenne che vive con i genitori, hanno scopertopirotecnico artigianale, detenuto senza alcuna autorizzazione: 120 batterie di fuochi, d’artificio del peso complessivo di 465 kg, che sono state sequestrate e affidate ad un deposito specializzato.