Ilgiorno.it - Ragazzini accerchiati, presi a testate e rapinati: incubo in centro a Como. Gli aggressori? Hanno la stessa età delle vittime

accerchiato, malmenato e rapinato un gruppo di coetanei in piazza Vittoria a, poco distante dall’accesso alla Città Murata, nel cuore della città. Per questo quattrosono stati arrestati nel pomeriggio di ieri per rapina in concorso. Si tratta di un 16enne pakistano residente a Cantù, un 16enne turco residente a Sagnino, un 14enne tunisino residente a Prestino ed un 15enne cittadino italiano residente in città. Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, quando dueche passeggiavano in piazza Vittoria si sono visti accerchiare da un gruppo di coetanei: uno dei due è stato colpito da una testata in pieno viso che lo ha fatto cadere a terra, quindi gli sono stati sottratti 100 euro dal marsupio che aveva con sé; l'amico è stato gettato a terra con forza, poi uno degliha tentato di sottrargli il cellulare, ma lui ha reagito e il branco è fuggito facendo perdere le proprie tracce.