Ilrestodelcarlino.it - Nuovi primari a Forlì: Nefrologia, si cambia. Altri attesi nel 2025

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 31 dicembre 2024 – L’Ausl della Romagna si rinnova con un ampio giro di incarichi: 37 direttori di struttura complessa sono stati nominati in tutto il territorio romagnolo per garantire una guida stabile ai servizi, che rivestono un ruolo chiave nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Con questa nuova ondata di nomine (alcune già operative da qualche mese), il numero complessivo di posti conferiti dal 2020 ad oggi sale a 128, coprendo così i vuoti di organico. La riorganizzazione riguarda vari territori: sono stati designati dieci direttori nella nostra provincia, di cui sei ae quattro a Cesena. Il resto della Romagna vede setteincarichi nell’ambito ravennate e sedici nel riminese. Tra i professionisti selezionati, alcuni provengono da esperienze in altre aziende sanitarie,hanno consolidato il loro percorso all’interno della Romagna, infine taluni ancora si inseriscono grazie alla collaborazione con l’Università di Bologna.