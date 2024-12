Liberoquotidiano.it - "Non merita niente, che faccia è": Affari Tuoi, dopo la puntata scoppia l'inferno su Janette

Leggi su Liberoquotidiano.it

Adsi chiude col botto: la partita dicombattuta fino all'ultimo pacco chiude questo 2024 pieno di trionfi per il programma di Stefano De Martino. La partita disputata dadi fatto è impeccabile. I pacchi blu volano via subito e resta un tabellone pieno di pacchi rossi. Qualcosa però comincia ad andare nel verso storto. Infattiperde per strada i rossi pesanti da 200.000 euro e da 300.000 euro. Ma di fatto la concorrente inizia anche a rifiutare offerte pesantissime da 35.000 euro e anche da 40.000. Alla fine però si ritrova in una posizione di assoluto vantaggio con solo due pacchi in gioco: quello da 50.000 e quello da 100.000. Rifiuta il cambio e si porta a casa 50.000, una cifra di tutto rispetto per festeggiare al meglio il Capodanno. Ma sui social un attimola chiusura dellasi è scatenato un vero e proprio pandemonio.