Ilnapolista.it - Napoli, con la Fiorentina sono in ballo la cessione di Folorunsho e lo scambio Biraghi-Spinazzola (CorSport)

Il punto sul mercato deldal Corriere dello Sport.vivi i contatti con la, ini nomi di. Contatti continui anche con il Cagliari per loCaprile-Scuffet. Rimane a Castel Volturno, almeno fino a fine stagione Juan Jesus, mentre si avvia verso l’uscita, in prestito, Rafa Marin.Contatti continui traper tre giocatoriScrive il Corriere dello Sport:Anche Juan Jesus è destinato a restare alfino alla fine della stagione. Mentre è con ilche bisognerà parlare per capire i margini di trattativa su Rafa Marin. Già, ora è il giovanotto spagnolo il difensore destinato a partire in prestito in questa finestra invernale: sulle sue tracce ciil Como e il Villarreal.In difesa, il grande obiettivo è sempre Danilo.